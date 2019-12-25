По её словам, она в мире меняется каждые 30 минут.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова попросила ответственно подойти к ситуации с коронавирусом. Она заявила, что в ином случае "потерять можно гораздо больше".

Также Мария Захарова процитировала премьер-министра России Михаила Мишустина.

Мы просим наших граждан минимизировать поездки", - упомянула она слова главы кабмина.

Захарова отметила, что она понимает, что у граждан сгорают билеты и деньги. При этом во многих странах отменяются рейсы, вводится карантин и прочие жёсткие меры. По её словам, ситуация в мире меняется каждые 30 минут.

Ранее в МИД назвали ситуацию с россиянами в Черногории критической.

Видео: YouTube / Я Турист, Rajavartiolaitos, Ministry of Foreign Affairs of Russia