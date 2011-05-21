  1. Главная
На 8 лет в колонию отправлен убивший знакомого из ревности на Композиторов
Мужчина скончался в больнице от полученного ранения легкого.

Прокуратура Выборгского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении рецидивиста, которому вменили ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщили 5 ноября в надзорном ведомстве. 

В феврале фигурант, находясь возле дома по улице Композиторов, на почве ревности нанес 35-летнему знакомому удар ножом в грудь. Мужчина скончался в больнице от полученного ранения легкого. 

Суд признал злоумышленника виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. 

