На 8 лет в колонию отправлен убивший знакомого из ревности на Композиторов

Прокуратура Выборгского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении рецидивиста, которому вменили ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщили 5 ноября в надзорном ведомстве.

В феврале фигурант, находясь возле дома по улице Композиторов, на почве ревности нанес 35-летнему знакомому удар ножом в грудь. Мужчина скончался в больнице от полученного ранения легкого.

Суд признал злоумышленника виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Фото: Piter.TV