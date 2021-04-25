Пьяный мужчина поджег квартиру бывшей жены на проспекте Науки, где были дети

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Полиция Калининского района задержала жителя Пермского края, подозреваемого в поджоге двери квартиры бывшей жены на проспекте Науки.

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, сведения о пожаре поступили правоохранителям утром 4 ноября. Огонь оперативно локализовали. Во дворе дома поймали нетрезвого 33-летнего рецидивиста.

Через некоторое время к полицейским обратилась 27-летняя хозяйка жилища с заявлением о том, что поджег квартиру бывший супруг. Там находились также двое детей в возрасте 3 и 9 лет. После осмотра малышей отправили домой на амбулаторное лечение.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Фото: Piter.TV