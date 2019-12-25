Павильон "Эхо" в Павловске перешёл в собственность Петербурга

Здание имеет огромную историко-культурную значимость, является объектом культурного наследия федерального уровня, построенным ориентировочно в конце XVIII века.

Павильон "Эхо", именуемый также храмом Флоры и Помоны, официально передан в собственность Санкт-Петербурга вместе с прилегающим земельным участком размером более 160 тысяч квадратных метров, находящимся в границах парка "Александрова дача" города Павловск.

Здание имеет огромную историко-культурную значимость, является объектом культурного наследия федерального уровня, построенным ориентировочно в конце XVIII века. Оно служит важным элементом ландшафтно-паркового ансамбля, отражая уникальное сочетание природы и искусства.

Архитектурная ценность павильона связана с сюжетной составляющей сказки императрицы Екатерины Великой, где сооружение выполняло роль заключительного этапа путешествия главного героя — царевича Хлора.

Переход собственности под управление города гарантирует создание необходимых условий для бережного ухода, эффективной реставрации памятника и привлечения большего количества туристов, способствуя популяризации культурной достопримечательности.

Ранее мы сообщили о том, что ресторан Beer House обжаловал решение об освобождении помещений в центре Петербурга через арбитраж.

Фото: Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга