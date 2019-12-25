Павильон "Эхо" в Павловске перешёл в собственность Петербурга

Павильон "Эхо", именуемый также храмом Флоры и Помоны, официально передан в собственность Санкт-Петербурга вместе с прилегающим земельным участком размером более 160 тысяч квадратных метров, находящимся в границах парка "Александрова дача" города Павловск.
Здание имеет огромную историко-культурную значимость, является объектом культурного наследия федерального уровня, построенным ориентировочно в конце XVIII века. Оно служит важным элементом ландшафтно-паркового ансамбля, отражая уникальное сочетание природы и искусства.
Архитектурная ценность павильона связана с сюжетной составляющей сказки императрицы Екатерины Великой, где сооружение выполняло роль заключительного этапа путешествия главного героя — царевича Хлора.
Переход собственности под управление города гарантирует создание необходимых условий для бережного ухода, эффективной реставрации памятника и привлечения большего количества туристов, способствуя популяризации культурной достопримечательности.
Ранее мы сообщили о том, что ресторан Beer House обжаловал решение об освобождении помещений в центре Петербурга через арбитраж.
Фото: Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга
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