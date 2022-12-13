Вертолет Ка-27 с фрегата "Адмирал Горшков" провел разведку в Атлантике

Экипаж вертолета Ка-27 с фрегата "Адмирал Горшков" провел разведку в Атлантике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Полеты выполнялись в сложных гидрометеоусловиях. Тренировки носили плановый характер. Экипажи провел воздушную разведку с целью вскрытия воздушной и наводной обстановки по маршруту перехода фрегата. Также летчики выполнили взлеты и посадки на вертолетную площадку фрегата на ходу.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц Д-20.
Видео: Минобороны России
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