Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц Д-20

Минобороны показало видео боевой работы расчетов гаубиц Д-20 в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах артиллеристы уничтожают технику и замаскированные позиции украинских войск. Они используют 152-мм снаряды для поражения целей. При полном заряде их дальность стрельбы превышает 17 км.
Также в военном ведомстве отметили, что артиллеристы гаубицы Д-20 уничтожают РСЗО, минометные расчеты и другие цели, которые присылают разведчики.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили семь украинских беспилотников.
Видео: Минобороны России
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