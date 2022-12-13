Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц Д-20

Артиллеристы используют 152-мм снаряды для поражения целей.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов гаубиц Д-20 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах артиллеристы уничтожают технику и замаскированные позиции украинских войск. Они используют 152-мм снаряды для поражения целей. При полном заряде их дальность стрельбы превышает 17 км.

Также в военном ведомстве отметили, что артиллеристы гаубицы Д-20 уничтожают РСЗО, минометные расчеты и другие цели, которые присылают разведчики.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили семь украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России