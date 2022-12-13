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Минобороны РФ: российские ПВО сбили семь украинских беспилотников

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Также российские ПВО перехватили снаряд РСЗО "Ольха".

Российские средства ПВО за сутки сбили семь украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Кривошеевка, Кременная, Червонопоповка и Краснореченское (ЛНР). Также российские ПВО перехватили снаряд РСЗО "Ольха" в районе населенного пункта Владимировка (ДНР).

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ за сутки потеряли на Купянском направлении более 60 военных.

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, игорь конашенков, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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