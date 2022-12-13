Минобороны РФ: российские ПВО сбили семь украинских беспилотников

Также российские ПВО перехватили снаряд РСЗО "Ольха".

Российские средства ПВО за сутки сбили семь украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Кривошеевка, Кременная, Червонопоповка и Краснореченское (ЛНР). Также российские ПВО перехватили снаряд РСЗО "Ольха" в районе населенного пункта Владимировка (ДНР).

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ за сутки потеряли на Купянском направлении более 60 военных.

Видео: Минобороны России