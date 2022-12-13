Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли на Купянском направлении более 60 военных

Также российские военные уничтожили бронетранспортер, два пикапа, два автомобиля и одну артиллерийскую систему М777.

Вооруженные силы Украины за сутки потеряли на Купянском направлении более 60 военных. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Артиллерия ЗВО нанесла огневое поражение подразделениям двух механизированных бригад и бригаде территориальной обороны в районах населенных пунктов Двуречное, Крахмальное и Новоселовское (ЛНР). Также российские военные уничтожили бронетранспортер, два пикапа, два автомобиля и одну артиллерийскую систему М777.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска освободили населенный пункт Соль.

Видео: Минобороны России