Минобороны РФ: российские войска освободили населенный пункт Соль

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Соль в ДНР. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
В освобождении населенного пункта участвовали добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии. Также российские войска уничтожили до 90 украинских военнослужащих, три боевые броневые машины, четыре автомобиля, гаубицу "Мста-Б" и боевую машину РСЗО "Град".
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы минометов "Василек".
Видео: Минобороны России
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