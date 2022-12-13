Минобороны РФ: российские войска освободили населенный пункт Соль

Также российские войска уничтожили до 90 украинских военнослужащих.

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Соль в ДНР. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В освобождении населенного пункта участвовали добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии. Также российские войска уничтожили до 90 украинских военнослужащих, три боевые броневые машины, четыре автомобиля, гаубицу "Мста-Б" и боевую машину РСЗО "Град".

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы минометов "Василек".

Видео: Минобороны России