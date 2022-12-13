Минобороны показало кадры боевой работы минометов "Василек"

Боевые задачи выполняют военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, и добровольцы.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов 82-мм минометов "Василек" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах артиллеристы наносят огневое поражение по военным объектам украинских войск. Боевые задачи выполняют военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, и добровольцы.

Также в военном ведомстве отметили, что артиллеристы используют тактический прием "кочующий миномет", особенность которого заключается в быстрой смены огневой позиции.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили шесть украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России

