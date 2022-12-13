  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:16
109
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны РФ: российские ПВО сбили шесть украинских беспилотников

0 0

Также российские ПВО перехватили 14 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха".

Российские ПВО за сутки сбили шесть украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Кременная (ЛНР), Никольское и Петровской (ДНР). Также российские ПВО перехватили 14 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Уды, Смоляниново (ЛНР), города Донецк и Харцызск (ДНР).

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили украинский склад вооружения в Харьковской области.

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, игорь конашенков, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии