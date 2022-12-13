Минобороны РФ: российские ПВО сбили шесть украинских беспилотников

Также российские ПВО перехватили 14 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха".

Российские ПВО за сутки сбили шесть украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Кременная (ЛНР), Никольское и Петровской (ДНР). Также российские ПВО перехватили 14 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Уды, Смоляниново (ЛНР), города Донецк и Харцызск (ДНР).

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили украинский склад вооружения в Харьковской области.

Видео: Минобороны России