Минобороны РФ: российские военные поразили украинский склад вооружения в Харьковской области

Также российские военные поразили 82 артиллерийских подразделения на огневых позициях.

Вооруженные силы России поразили украинский склад вооружения в Харьковской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Склад ракетно-артиллерийского вооружения бригады территориальной обороны был обнаружен в районе населенного пункта Великий Бурлук. Также российские военные поразили 82 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 98-ми районах.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили более 60 военных ВСУ на Донецком направлении.

Видео: Минобороны России