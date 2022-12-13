  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:40
55
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны РФ: российские военные поразили украинский склад вооружения в Харьковской области

0 0

Также российские военные поразили 82 артиллерийских подразделения на огневых позициях.

Вооруженные силы России поразили украинский склад вооружения в Харьковской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Склад ракетно-артиллерийского вооружения бригады территориальной обороны был обнаружен в районе населенного пункта Великий Бурлук. Также российские военные поразили 82 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 98-ми районах.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили более 60 военных ВСУ на Донецком направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, игорь конашенков, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии