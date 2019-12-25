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Путин: испытание "Циркона" - большое событие для России
Сегодня, 10:26
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lesjasap

Путин: испытание "Циркона" - большое событие для России

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Российский лидер отметил успешные тесты новейшего вооружения.

Владимир Путин считает работу над созданием "Циркона" и успешные испытания данной гиперзвуковой ракеты большим событием для России. Об этом российский президент рассказал во время видеоконференции с начальником Генштаба Вооруженных сил Валерием Герасимовым.

Оснащение наших ВС, армии и флота новейшими, не имеющими действительно аналогов в мире системами вооружения, безусловно и на долгосрочную перспективу обеспечивают обороноспособность нашего государства

Владимир Путин, президент России

Путин поздравил причастных к работе над гиперзвуковой ракетой "Циркон.

Фото: kremlin.ru

Теги: владимир путин, циркон
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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