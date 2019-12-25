Путин: испытание "Циркона" - большое событие для России

Российский лидер отметил успешные тесты новейшего вооружения.

Владимир Путин считает работу над созданием "Циркона" и успешные испытания данной гиперзвуковой ракеты большим событием для России. Об этом российский президент рассказал во время видеоконференции с начальником Генштаба Вооруженных сил Валерием Герасимовым.

Оснащение наших ВС, армии и флота новейшими, не имеющими действительно аналогов в мире системами вооружения, безусловно и на долгосрочную перспективу обеспечивают обороноспособность нашего государства Владимир Путин, президент России

Путин поздравил причастных к работе над гиперзвуковой ракетой "Циркон.

Фото: kremlin.ru