Глава РФ оценил работу военных и ученых над созданием современного оружия.

Владимир Путин поздравил причастных к работе над гиперзвуковой ракетой "Циркон". Президент России отдельно выразил благодарность в адрес министра обороны и начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Об этом политик заявил в рамках видеоконференции с Валерием Герасимовым.

За этой работой, мы знаем об этом, огромный труд наших ученых, конструкторов, талантливых рабочих, военных специалистов. Это большой этап в оснащении вооруженных сил новейшими системами Владимир Путин, президент России

По словам главы государства, Минобороны России не только выступило заказчиком проекта, но и полноценным участником процесса создания современной системы. Владимир Путин выразил надежду на то, что в дальнейшем специалисты, вовлеченные в процесс перевооружения российской армии, будут работать также эффективно и настойчиво.

Российский "Адмирал Нахимов" назвали самым мощным в мире.

Фото: kremlin.ru