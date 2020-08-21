Российский "Адмирал Нахимов" назвали самым мощным в мире

В Forbes рассказали о преимуществах российского тяжелого атомного ракетного крейсера.

Российский корабль назвали самым мощным в мире. Такое мнение высказал военный эксперт издания Forbes Г. И. Саттон. По словам специалиста, модернизация и перевооружение значительно увеличат боевую мощь тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов".

Автор статьи отметил, что российский корабль можно сопоставить с американскими объектами типа Iowa по размерам, но "Адмирал Нахимов" значительно опережает их по концепции и оружию.

С новым вооружением и датчиками он станет, вероятно, самым мощным надводным военным кораблем в мире Г. И. Саттон, американский военный эксперт

Американец напомнил, что "Адмирал Нахимов" вооружен сверхзвуковыми ракетами П-700 "Гранит", которые называют убийцами авианосцев. Также в арсенале экипажа имеются комплексы ПВО С-300 и ракеты "Оса", а также в будущем на корабле появятся гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон".

Forbes впечатлила новая боевая экипировка армии России.

Видео: YouTube / NewWeapons Update