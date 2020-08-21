В Forbes рассказали о российском "Ратнике".

Forbes впечатлила новая боевая экипировка армии России. Журналисты рассказали, что американские попытки создать для военных броню в стиле "железного человека" терпят неудачу. Россия предпринимает попытки создать экзоскелет при помощи собственных технологий. Разработкой боевого костюма "Ратник" занимаются представители Центрального научно-исследовательский института точного машиностроения.

Это безмоторный экзоскелет, который снимает нагрузку с солдата и, как утверждается, позволяет ему выполнять длительные марши материал Forbes

Экзоскелет должен снять нагрузку с солдата при помощи пружин и других устройств. В автомобильном строении устройства снижают усталость и повышают производительность труда у работников отрасли. Надеть экзоскелет можно за две минуты, "Ратник" прост в эксплуатации.

Основная проблема заключается в выборе материалов для экзоскелетов. Они должны быть одновременно прочными и легкими Альберт Баков, гендиректор АО "ЦНИИТОЧМАШ"

Напомним, что ранняя версия экзоскелета (ЭО-1) проходила испытания в полевых условиях в 2017 году в Сирии.

Ранее Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии.

Видео: Youtube/Мастерская Настроения