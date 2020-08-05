Владелец "Норникеля" Владимир Потанин переместился на второе место.

Сенатор Сулейман Керимов впервые возглавил российский список Forbes. Отметим, что парламентарий и его семья владеют золотодобытчиком "Полюс".

На сегодня, 5 августа, состояние Керимова оценивалось в 24,7 миллиарда долларов. С утра оно увеличилось на 1,7 миллиарда долларов.

Владелец "Норникеля" Владимир Потанин переместился на второе место. По состоянию на 5 августа, он владеет состоянием в 24,6 миллиарда долларов.

Третий в рейтинге — владелец НЛМК Владимир Лисин с состоянием в 21,9 миллиардов долларов.

Отмечается, что стоимость золота в первой половине 2020 года выросла на 20%. Особенно быстро цена на драгоценный металл стала расти в последние несколько недель.

Ранее Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии.

Видео: YT / Телеканал ОНТ