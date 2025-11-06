Презентованы данные отчета UBS "О мировом богатстве".

Россия стала второй самой быстро богатеющей страной в мире. Соответствующими статистическими данными поделились журналисты из информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на изученные данные отчета UBS "О мировом богатстве". Эксперты понимают под богатством и благосостоянием сумму финансовых и реальных активов за вычетом всех долгов. Данный показатель аналитики рассчитывают в национальной валюте с поправкой на инфляционные процессы. Таким образом исключается влияние роста цен на ситуацию.

В сообщении говорится о том, что за период с 2020 по 2025 годы отечественный прирост по таким вычислениям составил 37 процентов. нашу страну обогнала лишь Южная Корея, на территории азиатской страны за этот период богатство на одного гражданина увеличилось на 55 процентов. Тройку лидеров замкнула Хорватия с показателем в 29 процентов. А антирейтинг на данный момент возглавила Великобритания. В Соединенном королевстве уровень благосостояния жителей упал на 23,2 процента. Также обеднели граждане Нидерландов (-14,4% процентов) и Франции (-4,5 процента). Единственной страной, в которой ситуация за последние пять лет осталась практически на прежнем уровне, является Италия.

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Фото: Piter.tv