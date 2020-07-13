Эксперты раскрыли возможности "Адмирала Нахимова".

Назван способный сдержать флот НАТО российский корабль. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на бывшего командующего Северным флотом РФ. Адмирал Вячеслав Попов заявил, что тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" после глубокой модернизации получит возможность в одиночку сдерживать Военно-морские силы североатлантического альянса.

Корабль проекта 1144 "Орлан" станет самым современным крейсером с точки зрения размещения на нем ударного оружия, а также радиотехнических средств и системы ПВО. По словам Попова, "Адмирал "Нахимов" сможет "восстановить паритет" России и США. Однако Москве нужны минимум четыре таких корабля.

Глава Общероссийского движения поддержки флота капитана 1-го ранга Михаил Ненашев добавил, что когда "Адмирала Нахимова" вооружат гиперзвуковыми ракетами "Циркон", то данный корабль станет объектом "геополитического значения".

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Видео: Минобороны России