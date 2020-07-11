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Трамп отверг идею вывода США из НАТО

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Президент США заявил, что он хочет справедливых выплат со стороны стран участниц альянса.

США не собираются выходить из состава Североатлантического Альянса (НАТО). Об этом президент Дональд Трамп сказал в интервью газете The Washington Post.

Нет, я не хочу уходить… Но я хочу, чтобы они платили свою справедливую долю
Дональд Трамп

Он сообщил, что убедил членов НАТО увеличить финансирование альянса до 2% от ВВП. Трамп также добавил, что представители тех стран, что ранее не платили, задавали ему вопрос о возможности выхода США из НАТО, на что глава Америки отвечал положительно. 

Если вы не даете такой ответ, они не собираются платить
Дональд Трамп

Видео: YouTube / Global News

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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