Трамп отверг идею вывода США из НАТО

Президент США заявил, что он хочет справедливых выплат со стороны стран участниц альянса.

США не собираются выходить из состава Североатлантического Альянса (НАТО). Об этом президент Дональд Трамп сказал в интервью газете The Washington Post.

Нет, я не хочу уходить… Но я хочу, чтобы они платили свою справедливую долю

Дональд Трамп

Он сообщил, что убедил членов НАТО увеличить финансирование альянса до 2% от ВВП. Трамп также добавил, что представители тех стран, что ранее не платили, задавали ему вопрос о возможности выхода США из НАТО, на что глава Америки отвечал положительно.

Если вы не даете такой ответ, они не собираются платить

Дональд Трамп

Видео: YouTube / Global News