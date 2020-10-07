Тесты прошли успешно.

Российский фрегат "Адмирал Горшков" выполнил пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" из Белого моря. Об этом во время видеоконференции с президентом России Владимиром путиным сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. По данным чиновника, мероприятие завершилось успешно. Ракета смогла поразить морскую цель потенциального противника на расстоянии в 450 километров, находящуюся в акватории Баренцева моря. При этом оружие достигло скорости в восемь скоростей звука. Соответствующий ролик запуска ракеты опубликовало Минобороны России.

Вчера в 7 часов 15 минут фрегатом "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" в рамках летных испытаний впервые выполнена стрельба гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" по морской цели Валерий Герасимов, начальник Генштаба ВС России

По словам генерала, Минобороны смогло выполнить все задачи пуска. Зафиксировано прямое попадание ракеты в цель. Известно, что "Циркон" летел на высоте в 28 километров. Время полета до момента ликвидации мишени составило 4,5 минуты.

Российскому фрегату "Адмиралу Горшкову" с "Цирконами" предрекли потопление.

Видео: YouTube / Военный обозреватель