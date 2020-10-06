Анкара проведет военные учения на Синопском ракетном полигоне.

Турция перебросила С-400 к Черному морю. Об этом сообщил местный журналист по имени Рагып Сойлу в собственном аккаунте в Twitter. По его сведениям, Анкара разместила "Триумфы" российского производства около акватории моря. По словам представителя СМИ, размещенные им кадры сделаны днем 6 октября в городе Самсун. Через этот населенный пункт средства ПВО переправляли в Синоп. Известно, что комплексы ЗРК примут участие в турецких военных учениях. В связи с проведением мероприятия воздушное пространство в регионе будет закрыто в течение десяти дней.

В издании Turkish Minute со ссылкой на официальный источник из Турции рассказали, что учения Анкары будут проводиться с 5 по 16 октября на Синопском ракетном полигоне. ЗРК должны будут ликвидировать десять воздушных целей противника. Разрешения на запуск лично будет выдавать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Видео: Twitter / Ragıp Soylu