СМИ: в Минобороны заявили о "табу" на полеты в трех зонах над Черным морем.

Россия вынужденно закрывает воздушное пространство возле Крыма. Об этом сообщили журналисты из Telegram-канала "Записки охотника". По данным СМИ, РФ закрыла практически половину воздушного пространства Черного моря около полуострова.

Минобороны России выпустило предупреждение о том, что три зоны, над которыми закрывается воздушное пространство, следует считать опасными для полетов. Любое нахождение самолетов в данном районе будет говорить об угрозе для военных. Предположительно, запрет на использование пространства может быть связан с учениями или тестами ракет. Однако официальных пояснений приказа нет.

Эксперты отмечают, что ранее Россия не заявляла о закрытии воздушного пространства в таких масштабах.

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Фото:Telegram-канал "Записки охотника"