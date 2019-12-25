Данные компании и физические лица подрывают независимость и территориальную целостность Украины.

Евросоюз расширил список санкций за строительство Крымского моста. Об этом пишут "РИА Новости".

В список индивидуальных санкций попали два физических лица и четыре компании. Среди них Александр Ганов ,генеральный директор компании "Гранд Сервис Экспресс", которая занимается железнодорожными перевозками в Крым. Также под санкции попал Леонид Рыженькин. Весной 2020 года президент России Владимир Путин наградил его орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени за строительство Крымского моста.

Также санкции ввели в отношении следующих фирм. Это АО "Ленпромтранспроект", АО "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск", ФГУП "Крымская железная дорога" и Крымская первая страховая компания.

В документе Евросоюза сказано, что данные компании и физические лица подрывают независимость и территориальную целостность Украины.

Ранее на Украине озвучили новый план "возвращения Крыма". Сергей Кривонос отметил, что правительство не потянет одновременную войну на полуострове и на Донбассе, поэтому вернуть территорию придется по-другому, в частности - благодаря введению новых антироссийских ограничений.

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