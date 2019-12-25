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Председатель парламента Кипра ушел в отставку на фоне скандала
Сегодня, 12:22
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matveyvn

Председатель парламента Кипра ушел в отставку на фоне скандала

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Кипр отменит программу получения гражданства за инвестиции.

Председатель парламента Кипра Димитрис Силлурис ушел в отставку на фоне скандала о правонарушениях при реализации программы предоставления кипрского гражданства в обмен на инвестиции.

Политик сделал соответствующее письменное заявление. До этого он заявлял, что временно приостановит исполнение полномочий до тех пор, пока не закончится расследование.

Ранее мы писали, что Кипр отменит программу получения гражданства за инвестиции. Причина, отметил Кусиос, в том, что программа несла в себе долговременные недостатки. При этом многие её участники злоупотребляли своим статусом.

Фото: pixabay.com

Теги: гражданство кипра, кипр, отставка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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