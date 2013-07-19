ВМФ России получит истребители Су-30СМ2 до конца 2022 года

Обновление самолетов произошло в рамках реализации программы импортозамещения.

До конца 2022 года войска морской авиации России получат больше двадцати новых истребителей Су-30СМ2. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Минобороны России.

По данным собеседника издания, новые самолеты подверглись обновлению, которое расширило их возможности. Подчеркивается, что главное отличие от прошлой модели – Су-30СМ – заключается в двигателях, компонентах и системах техники российского производства. Это произошло в рамках реализации программы импортозамещения.

Также отмечается, что в первую очередь обновленную технику получит Северный, а также Черноморский и Балтийский флот.

Ранее на Украину прибыли три тяжелых транспортных самолета НАТО.

Фото: Минобороны РФ