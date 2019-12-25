На Украину прибыли три тяжелых транспортных самолета НАТО

Они прибыли из Германии, Канады и Великобритании.

На территорию Украины были доставлены три военно-транспортных самолета НАТО. Об этом информирует "Интерфакс- Украина" со ссылкой на данные авианаблюдателей.

Отмечается, что самолеты прибыли из трех стран-союзников НАТО. Один из них прилетел с американской базы в немецком Штутгарте (C-130J Hercules). Второй борт был доставлен из Великобритании (Bae 146-200). Третий транспортный самолет (Globemaster III) прибыл из Канады и приземлился во Львове.

Также авианаблюдатели отмечают, что в период со 2 по 12 апреля самолеты НАТО совершили шесть рейсов на Украину.

Напомним, согласно недавнему опросу, более 60% жителей Украины полностью или частично поддерживают идею о вступлении страны в НАТО. Эту идею отвергают 19% граждан.

Ранее экс-президент Украины заявил, что готов встретиться с Путиным.

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