В ДНР сообщили о минометном ударе ВСУ по Донецку и Горловке

Огонь велся по Дзержинску, Зайцево и Жабунькам.

В самопровозглашенной Донецкой народной республике сообщили о минометном ударе Вооруженных сил Украины по Донецку и Горловке. Такое заявление опубликовали представители "Донецкого агентства новостей" со ссылкой на сведения Совместного центра по координации и контролю за режимом прекращения стрельбы.

С 06:05 до 06:15 зафиксированы обстрелы от населенных пунктов Дзержинск (шахта Южная) и Зайцево Северное в направлении Горловки (поселки шахты имени Гагарина и Зайцево Южное). заявление представителей ДНР

Известно, что силы ВСУ выпустили по неподконтрольной Киеву территории 18 боеприпасов из минометов с калибрами 82 и 120 мм. Также под огнем кроме Дзержинска и Зайцево оказался населенный пункт Жабуньки на севере Донецка.

В Горловке после обстрела ВСУ обесточены ЛЭП и поврежден жилой дом.

Фото и видео: Telegram/Inside Donetsk