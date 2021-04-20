С СЦКК рассказали о разрушениях в ДНР после стрельбы из минометов.

В Горловке после обстрела ВСУ обесточены ЛЭП и поврежден жилой дом. Об этом рассказали представители Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня. Известно, что 19 апреля территория самопровозглашенной Донецкой народной республики подверглась минометной стрельбе силами Киева. По окраинам ДНр военные выпустили порядка 30 мин за час. Осколки боеприпасов повредили хозяйственные постройки и окна.

По уточненным данным, в результате обстрела зафиксировано повреждение жилого дома в поселке Комарова по улице Ермоловой, 40. Повреждены хозяйственные постройки и остекление. пресс-служба СЦКК

В Ртутный местные жители остались без электричества после обстрела Вооруженных сил Украины. Стрельба приостановила работу восьми трансформаторных подстанций.

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