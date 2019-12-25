Первый президент Украины Леонид Кравчук выдвинул России условие для компромисса по Донбассу. Заявление политик сделал во время эфира на телеканале "Украина 24". Руководитель киевской делегации по урегулированию ситуации на юго-востоке страны объяснил, что пойдет на компромисс с Москвой при единственном факторе.
Россия заявляет, что она готова прекратить оккупацию территорий, агрессию на Украине.
Леонид Кравчук, первый президент Украины
Экс-президент полагает, что пока данное условие не выполнено, Киев не может пойти ни на какие уступки. Он потребовал от России "возродить Донбасс", так как обстановка в регионе начала обостряться с февраля текущего года. В апреле в ДНР рассказали о гибели ребенке после удара беспилотника ВСУ. Главнокомандующий силами Киева Руслан Хомчак обвинил Россию в наращивании военной мощи у государственной границы.
Военные оценили свои силы на случай обострения конфликта на Донбассе.
Фото: YouTube/Украина 24
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