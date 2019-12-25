Политик объяснил, чего Киев ждет от Москвы.

Первый президент Украины Леонид Кравчук выдвинул России условие для компромисса по Донбассу. Заявление политик сделал во время эфира на телеканале "Украина 24". Руководитель киевской делегации по урегулированию ситуации на юго-востоке страны объяснил, что пойдет на компромисс с Москвой при единственном факторе.

Россия заявляет, что она готова прекратить оккупацию территорий, агрессию на Украине. Леонид Кравчук, первый президент Украины

Экс-президент полагает, что пока данное условие не выполнено, Киев не может пойти ни на какие уступки. Он потребовал от России "возродить Донбасс", так как обстановка в регионе начала обостряться с февраля текущего года. В апреле в ДНР рассказали о гибели ребенке после удара беспилотника ВСУ. Главнокомандующий силами Киева Руслан Хомчак обвинил Россию в наращивании военной мощи у государственной границы.

Военные оценили свои силы на случай обострения конфликта на Донбассе.

Фото: YouTube/Украина 24