Командующий ООС рассказал о готовности военных реагировать на внешнюю угрозу.

Военные оценили свои силы на случай обострения конфликта на Донбассе. В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" командующий Операцией объединенных сил Вооруженных сил Украины рассказал, что в случае еще большего обострения ситуации на юго-востоке страны, Киев сможет справиться с нападением со стороны противника.

Мы всегда готовимся, все наши планы отрабатываются без привлечения вооруженных сил союзников. Сергей Наев, командующий ООС ВС Украины

Эксперт подчеркнул, что сейчас Киев рассчитывает на предоставление техническо-материальной поддержки. При этом военнослужащих Вооруженных сил и других подразделений оборонного сектора страны достаточно для отражения ударов на Донбассе.

Украинские военные не заметили признаков подготовки России к войне.



