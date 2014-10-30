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Украинские военные не заметили признаков подготовки России к войне
Сегодня, 7:37
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lesjasap

Украинские военные не заметили признаков подготовки России к войне

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Командующий ООС объяснил, что Москва не готовится к наступлению на юго-востоке Украины.

Украинские военные не заметили признаков подготовки России к войне. Об этом сообщил командующий Операцией Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". Запись доступна на YouTube. По мнению гостя шоу, стягивание войск российской армии к украинским границам является только демонстрацией боевой мощи. Эксперт уточнил, что в случае реальной подготовки к столкновению с Киевом Москва начала бы формировать ударные группы, но таких образований на границе ВСУ не зафиксировали.

Не созданы ударные группы, все подразделения в базовых лагерях и на полигонах осуществляют мероприятия подготовки, которые называются — демонстрация силы.

Сергей Наев, командующий ООС ВС Украины

Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба рассказал о "красной линии" для Москвы. По мнению министра, РФ не может пересечь украинскую государственную границу, так как после этого для Москвы будут неприятные последствия.

Арестович пообещал сбить 80 самолетов РФ и повредить еще 140 на Украине.

Фото: Pixabay.com

Теги: всу, донбасс, оос, сергей наев
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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