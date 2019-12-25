Посольство РФ предлагает США задуматься над инициативой Путина по разоружению

Дипломаты ответили на слова Маршалла Биллингсли.

Посольство РФ предлагает США серьезно задуматься над инициативой Владимира Путина по разоружению. Об этом дипломаты написали в собственном аккаунте в Twitter. Они уточнили, что президент РФ выступил с предложением 26 октября.

Никто не хочет еще одного ракетного кризиса. Предложения президента Путина предусматривают компромиссные подходы на благо всех государств. Мы предлагаем, чтобы наши американские партнеры уделили им серьезное внимание российские дипломаты

В ведомстве ответили на слова Маршалла Биллингсли, который прокомментировал заявление посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова. Американский чиновник уверен, что Россия сожалеет о том, что разрушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По его словам, это произошло из-за того, что более десяти лет Москва обманывала США по соглашению.

Посольство России высмеяло утверждения о российских солдатах в Каталонии.

Фото: Piter.tv