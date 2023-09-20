Премьер Японии назвал ядерное разоружение делом всей его жизни

Фумио Кисида назвал цель своего председательства в японском правительстве.

Японский премьер-министр Фумио Кисида назвал ядерное разоружение делом всей его жизни. Иностранный политик заявил о намерении продвигать международный диалог с целью достижения мира без ядерного оружия. Соответствующее заявление глава правительства в Токио сделал в рамках своего выступления на общеполитических дебатах в ходе 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной организации в Нью-Йорке.

Для меня как уроженца Хиросимы, которая подверглась атомной бомбардировке, ядерное разоружение является делом всей моей жизни. Мы будем поддерживать и укреплять систему Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) для достижения мира, свободного от ядерного оружия. Фумио Кисида, премьер-министр Японии

Эксперт подчеркнул, что его страна стремится продвигать диалог между ядерными державами и теми странами, которые не обладают ядерным оружием. На эти задачи власти выделят три миллиарда иен (20 млн долларов). Фумио Кисида призвал коллег использовать любую возможность для того, чтобы затронуть значимость разоружения и предпринять конкретные действия в этой сфере.

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Фото и видео: Организация Объединенных Наций