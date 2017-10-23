Байден заявил, что ему не пришлось уговаривать руководство Японии помогать Украине

Глава США поблагодарил власти в Токио за поддержку ВСУ.

Американской администрации не пришлось уговаривать японское руководство оказывать помощь украинским властям. Соответствующее заявление лидер Белого дома Джо Байден сделал в рамках совместной пресс-конференции, в которой также приняли участие премьер-министр Японии Фумио Кисида и президента Республики Корея Юн Сок Ёль по результатам трехсторонней встречи, организованной в загородной резиденции лидера США в Кэмп-Дэвиде штата Мэриленда под Вашингтоном.

Весьма признательны Японии за ее помощь в ситуации вокруг Украины. Если мне не изменяет память, а я думаю, что так оно и есть, господин премьер-министр, мы оказались в таком положении, что, когда я звонил вам по поводу Украины, мне не нужно было вас ни в чем этом убеждать... Джо Байден, президент США

Политик добавил, что Токио предоставил киевскому режиму "значительный объем финансовой и гуманитарной помощи", а также военные средства. Он заметил, что Япония присоединилась к странам коллективного Запада к привлечению Москвы к ответственности за украинский кризис.

Байден отказался комментировать расследование против своего сына Хантера.

Фото и видео: Белый дом