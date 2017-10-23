Глава США призвал обратиться к Минюсту США за комментариями.

Американский президент Джо Байден отказался комментировать уголовное расследование против своего сына Хантера Байдена. Соответствующий вопрос политику задали журналисты в рамках совместной пресс-конференции лидера Белого дома, в которой также приняли участие премьер-министр Японии Фумио Кисида и президента Республики Корея Юн Сок Ёль по результатам трехсторонней встречи, организованной в загородной резиденции лидера США в Кэмп-Дэвиде штата Мэриленда под Вашингтоном.

Нет комментариев относительно ведущегося расследования, это вопрос к минюсту. Джо Байден, президент США

Напомним, что министр юстиции США Меррик Гарланд объявил о назначении специального прокурора для расследования в отношении Хантера Байдена. Этот пост занял Дэвид Вайс. На текущий момент Хантеру Байдену, который является первым в истории ребенком действующего президента США, выдвинуты обвинения по двум криминальным эпизодам "умышленной неуплаты налогов". Согласно официальным сведениям, мужчина заплатил более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах, что грозило ему сроком в 12 месяцев тюрьмы по каждому пункту этих обвинений. Байдену-младшему дополнительно предъявлено отдельное обвинение за эпизод в 2018 году. Речь идет о применении запрещенных препаратов, а также владением "Кольтом". Максимальное наказание по этим обвинениям составляет срок заключения в десять лет.

Байдену на встрече с лидерами Японии и Южной Кореи помог "голос Бога".

Фото и видео: Белый дом