Байдену на встрече с лидерами Японии и Южной Кореи помог "голос Бога"

В США произошел очередной конфуз с президентом.

Американский президент Джо Байден растерялся на пресс-конференции, проведенной по результатам рабочей встречи с лидерами Японии и Южной Кореи, поэтому на помощь политику пришел голос из громкоговорителя, который глава Белого дома назвал "божественным".

Я с нетерпением жду возможности работать с вами обоими. Теперь я предоставлю слово... Кому я предоставляю слово? завершаючася часть речи политика

Далее президент США начал оглядываться по сторонам. В этот момент из звукоусилителя объявили, что следующим выступающим будет президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Джо Байден пошутил, что участникам мероприятия потребовался "Голос Бога" для того, чтобы узнать эту информацию. Немногим раньше политик в ходе выступления перед публикой едва не уронил устройство с наушником для синхронного перевода. Президент США выложил его на трибуну, извинившись перед аудиторией.

Байден назвал "мерзким" вопрос о деловых связях его сына Хантера.

Фото и видео: Telegram / SHOT