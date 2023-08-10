Байден назвал "мерзким" вопрос о деловых связях его сына Хантера

Глава США рассказал, что Девон Арчер "говорит неправду".

Во время пресс-конференции в штате Нью-Мексико американский журналист Питер Дуси спросил у главы государства Джо Байдене о бывшем деловом партнере Хантера Байдена Девоне Арчере, который публично заявлял о том, что был свидетелем ситуаций, когда действующий лидер Белого дома разговаривал с различными потенциальными клиентами во время своего пребывания на посту вице-президента. Глава Сша заметил, что это обвинение не является правдой.

- Я никогда ни с кем не разговаривал о делах и знал, что у вас возникнет мерзкий вопрос - Что? Почему это мерзкий вопрос? - Потому что это неправда диалог между корреспондентом и главой США

Напомним, что Джо Байден неоднократно заявлял о том, что никогда не обсуждал иностранные деловые сделки со своим сыном Хантером. Однако комитет по надзору Палаты представителей предположил, что могут быть найдены доказательства того, что лидер Белого дома напрямую общался с несколькими зарубежными партнерами.

Байден заявил, что вскоре посетит Вьетнам для укрепления связей со страной.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт