Байден назвал "мерзким" вопрос о деловых связях его сына Хантера

Во время пресс-конференции в штате Нью-Мексико американский журналист Питер Дуси спросил у главы государства Джо Байдене о бывшем деловом партнере Хантера Байдена Девоне Арчере, который публично заявлял о том, что был свидетелем ситуаций, когда действующий лидер Белого дома разговаривал с различными потенциальными клиентами во время своего пребывания на посту вице-президента. Глава Сша заметил, что это обвинение не является правдой.
- Я никогда ни с кем не разговаривал о делах и знал, что у вас возникнет мерзкий вопрос
- Что? Почему это мерзкий вопрос?
- Потому что это неправда
диалог между корреспондентом и главой США
Напомним, что Джо Байден неоднократно заявлял о том, что никогда не обсуждал иностранные деловые сделки со своим сыном Хантером. Однако комитет по надзору Палаты представителей предположил, что могут быть найдены доказательства того, что лидер Белого дома напрямую общался с несколькими зарубежными партнерами.
Байден заявил, что вскоре посетит Вьетнам для укрепления связей со страной.
Фото и видео: Telegram / Хайлайт
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