Байден заявил, что вскоре посетит Вьетнам для укрепления связей со страной

Глава США выступил с анонсом рабочей поездки.

Американский президент Джо Байден заявил во вторник о том, что вскоре намерен посетить Вьетнам с рабочим визитом, так как власти этой азиатской страны хотят улучшить отношения с Вашингтоном. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления в городе Альбукерке, расположенном в штате Нью-Мексико. Там политик выступил в целях сбора денежных средств для своей избирательной кампании.

Я вскоре поеду во Вьетнам, поскольку Вьетнам хочет изменить отношения с нами и стать партнером. Мы сейчас в такой ситуации, когда в мире происходят все эти перемены, и у нас есть возможность для разумных изменений динамики. Джо Байден, президент США

Напомним, что в конце июля Джо Байден заявил, что его бразильский и вьетнамский коллеги сообщили о желании провести с ним личные встречи. В пресс-суле Белого дома опубликовали сведения о том, что американский лидер в тот момент утверждал, что вьетнамское руководство хочет вывести Вашингтон на позицию "основного партнера наравне с Россией и Китаем".

Байден пошутил, что знает, каково быть списанным со счетов из-за возраста.

Фото и видео: Белый дом