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Байден пошутил, что знает, каково быть списанным со счетов из-за возраста

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Лидер США встретился с игроками "Хьюстон Астрос".

Американский президент Джо Байден на встрече с игроками местного бейсбольного клуба "Хьюстон Астрос". Политик на торжественной церемонии пояснил, что знает, каково это чувствовать себя списанным со счетов из-за возраста. Лидер страны встретился со спортсменами, которые выиграли прошлогоднюю мировую серию. Таким образом спикер высказался о менеджере команды - 74-летнем Дасти Бейкере. По словам лидера США, он болел за специалиста "в детстве" еще в тот момент, когда Бейкер сам был бейсболистом.

Это непросто, когда люди списывают тебя со счетов и говорят, что твой расцвет миновал. Черт, я в этом что-то понимаю...Самое плохое в том, что я был старше его...

Джо Байден, глава США

Байден поддержал мем о своем альтер-эго "Темный Брэндон".

Фото и видео: YouTube / The White House

 

 

Теги: белый дом, джо байден, хьюстон астрос, шутка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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