Байден поддержал мем о своем альтер-эго "Темный Брэндон"

Глава США поддержал историю о своем "темном" альтер-эго.

Глава американской администрации Джо Байден в рамках своей избирательной кампании прорекламировал в собственном аккаунте в социальных сетях кружку, поддержав этим действием мем о "Темном Брэндоне" - "крутом" альтер-эго политика. Ранее глава государства уже ссылался на мем во время торжественного ужина с корреспондентами в Белом доме. В конце речи политик "перевоплотился" в героя, картинно надев перед участниками мероприятия солнцезащитные очки. Теперь в опубликованном видео Джо Байден сделал глоток из кружки со своим изображением в виде "Темного Брэндона". Он заметил, что предпочитает крепкий кофе. Стоит пояснить, что в английском языке слово dark переводится как "темный" или "крепкий" в том случае, если речь идет о кофе.

Республиканцы, кажется, поддерживают одного парня. Какого-то парня по имени Брэндон. Год у него явно удался. Я рад за него... Джо Байден, глава США

Напомним, что образ "Темного Брэндона" берет свое начало во фразе "Вперед, Брэндон". Речь идет об интернет шутке, которая используется в качестве эвфемизма для непечатного ругательства в адрес действующего лидера Белого дома. Мем "Вперед, Брэндон" появился в 2021 году, когда гонщик Nascar Брэндон Браун давал интервью журналистам. Спортсмен выиграл свой первый заезд. Во время общения со СМИ на заднем плане фанаты скандировали ругательство в адрес Джо Байдена. Однако репортеру показалось, что на самом деле болельщики скандируют "Вперед, Брэндон". Данную ошибку СМИ растиражировали в соцсетях. Затем речевки и плакаты с высказыванием "Вперед, Брэндон" стали частыми на митингах и шествиях против Демократической партии и Джо Байдена. Однако уже в середине 2022 года фраза "Вперед, Брэндон" была переиначена в "Темный Брэндон". Такой термин придумали сторонники лидера США и стали использовать в поддержку политика. Мем "Темный Брэндон" Байден обычно изображается в виде "политического терминатора" с "лазерными" глазами.

Пресс-секретарь Белого дома расхохоталась после одного вопроса о Байдене.

Фото и видео: Twitter (нежелательная на территории России социальная сеть) / Joe Biden