Пресс-секретарь Белого дома расхохоталась после одного вопроса о Байдене

Карин Жан-Пьер перешла с темы о здоровье Джо Байдена на экономику США.

Официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер с усмешкой ответила на вопрос местного журналиста на брифинге в Вашингтоне о здоровье президента Джо Байдена. Инцидент попал на запись трансляции, которую вел в социальных сетях телеканал Fox News. Один из корреспондентов задал чиновнице вопрос о том, способен ли политик провести личную пресс-конференцию и прямо ответить на вопросы о его состоянии. По мнению СИ, в этом случае все стало бы ясно, если бы глава государства пообщался с прессой в течение 45 минут.

Поэтому я еще раз прошу вас передать ему это, попросить его выйти и встретиться с нами. журналист пресс-пула Белого дома

В ответ на это заявление пресс-секретарь Белого дома, улыбаясь, заявила, что ценит такую просьбу и благодарна за нее. на несколько минут сотрудница администрации замялась, а затем отметила, что "понимает вопрос", как и сам президент Джо Байден. После этого Карин Жан-Пьер резко переключилась с темы здоровья политика на экономическую ситуацию внутри страны. Она напомнила об успехах главы США за последние два года. Она считает, что Байдену удалось сделать больше его предыдущих коллег и дать народу "немного передышки".

Президент, как вы знаете…Вы, ребята, хотите задать ему вопросы и дать ему возможность ответить на ваши вопросы... Все, что вам нужно сделать, это посмотреть, как идут дела в этой стране Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома.

Белый дом не уточнил, выведут ли США войска из Нигера.

Фото и видео: YouTube / Fox News