Белый дом не уточнил, выведут ли США войска из Нигера

Карин Жан-Пьер оценила ситуацию в африканской стране.

Американская администрация при президенте Джо Байдене не поясняет, намерены ли власти страны вывести собственые войска из Нигера в свете государственного переворота, совершенного в этой африканской державе. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Чиновница не стала отвечать прессе на вопрос о том, будет ли правительство эвакуировать свои войска из Нигера. Она также не стала комментировать дальнейшие перспективы двустороннего взаимодействия в сфере безопасности. "

Все это сейчас продолжает развиваться. Не хочу строить умозаключения...До настоящего времени мы не видели достоверных признаков вовлеченности России или "Вагнера" Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Чиновница признала тот факт, что нет никакой причастности российского руководства или представителей страны к тем событиям, которые происходят на территории Нигера. Она пояснила, что несмотря на ряд заявлений от западных политиков, в Белом доме не ведут речь о таком сценарии. Карин Жан-Пьер добавила, что власти США категорически поддерживают демократически избранного президента Нигера и осуждают любые попытки захватить власть в стране силовыми методами. Вашингтон призывает не нарушать конституционный порядок и немедленно освободить президента.

Белый дом отказался комментировать сотрудничество США и МУС по России.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television