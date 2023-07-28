Белый дом отказался комментировать сотрудничество США и МУС по России

Карин Жан-Пьер рассказала о сотрудничестве США со множеством структур.

Официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сослалась на требующие конфиденциальности стандарты Международного уголовного суда (МУС), поэтому чиновница отказалась комментировать сообщения СМИ о том, что глава государства Джо Байден поручил сотрудникам Белого дома начать передачу МУС якобы имеющихся у Вашингтона данных о приписываемых российской стороне преступлениях на территории Украины.

Что касается МУС, мы не будем вдаваться в детали сотрудничества. Это соответствует практике суда, согласно которой работа с запросами о сотрудничестве должна проходить в конфиденциальном порядке. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Пресса указала спикеру Белого дома на то, что США не являются членом МУС. Карин Жан-Пьер пояснила, что не будет вдаваться в детали и комментировать какие-то детали. Она добавила, что Вашингтон сотрудничают со множеством различных организаций, которые расследуют совершаемые военные преступления.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television