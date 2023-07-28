Белый дом исключил ситуацию, при которой Байдену придется помиловать своего сына

Карин Жан-Пьер рассказала о том, что не хочет комментировать вопросы, связанные с сыном президента США

Официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер заявила об отсутствии вероятности того, что главе государства придется помиловать своего сына Хантера Байдена. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне. Она отказалась комментировать дальнейшие подробности, касающееся частного лица.

Нет. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Как ранее отметила пресс-секретарь, власти США считают ситуацию вокруг сделки со следствием Хантера Байдена его "частным делом". Карин Жан-Пьер добавила, что администрация страны дает министерству юстиции право быть независимым и уважает верховенство закона. При этом супружеская чета из Белого дома оказывают поддержку своему сыну в его стремлении наладить жизнь.

Белый дом отказался комментировать дело Хантера Байдена.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television