Белый дом отказался комментировать дело Хантера Байдена

Карин Жан-Пьер рассказала о поддержке семьи Байдена.

Американская администрация при президенте Джо Байдене не комментирует дело Хантера Байдена, так как речь идет о жизни частного человека. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Чиновница заметила, что глава государства вместе с супругой поддерживают сына. Она повторила, что Байден-старший и Первая Леди США помогают Хантеру "в его усилиях изменить свою жизнь".

Хантер Байден - частный гражданин и это его личное дело. Это дело рассматривалось независимо и, как вы все знаете, велось прокурором, назначенным экс-президентом Дональдом Трампом. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Ранее в среду 26 июля сын главы государства Хантер Байден заявил в суде города Делавера о том, что он не признает вину в уклонении от уплаты налогов и незаконном владении оружием. По сообщениям местных СМИ, судебная инстанция сначала отклонила достигнутую ранее сделку между представителями Хантера Байдена и прокуратурой, но затем одобрила ее с обновленными условиями. Однако точного понимания сделки у прессы нет.

Белый дом признал, что не может анонсировать обещанный Байденом визит в Африку.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television