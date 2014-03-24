Белый дом признал, что не может анонсировать обещанный Байденом визит в Африку

Карин Жан-Пьер рассказала, что политик выполнит свое обязательство по развитию контактов со странами Африки.

Американская администрация при президенте Джо Байдене пока не может анонсировать обещанный главой государства рабочий визит в Африку в текущем году. Этот факт признала на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. СМИ попросили чиновницу уточнить, когда политик совершит обещанную поездку до Африки. Спикер от властей США добавила, что чиновники выполняют свои обязательства по развитию отношений со странами региона.

Не могу анонсировать визит. Но, как вы знаете, президент [Байден] встретился в конце прошлого года с африканскими лидерами. Это было невероятно продуктивно. И он пообещал в этом году посетить Африканский континент. Но мне просто нечего изложить. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television