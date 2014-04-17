Карин Жан-Пьер оценила регулярные укусы собаки пары Байдена сотрудников Секретной службы.

Официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер объяснила в рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне агрессивность собаки президентской четы стрессовой обстановкой, которая сложилась в резиденции Белого дома. Ранее местное изданиеThe New York Post писало о том, что овчарка Байденов по кличке Коммандер за последние четыре месяца покусала семь сотрудников Секретной службы. Один из них при этом оказался в больнице.

Пребывание в Белом доме... – уникальный и стрессовый опыт для нас всех. Так что вы можете себе представить, каково приходится семейному питомцу.... Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Чиновница заметила, что к каждому подобному инциденту власти США подходят как к "сопоставимым травмам, полученным на рабочем месте". Карин Жан-Пьер подчеркнула, что Байдены работают над улучшением ситуации. В частности, совместно с Секретной службой и персоналом Белого дома формулируются новые правила обучения и выгула животного.

США заявили, что смена главы МИД КНР не повлияет на их желание углублять связи с Пекином.

Фото и видео: YouTube / Fox Business