США заявили, что смена главы МИД КНР не повлияет на их желание углублять связи с Пекином

Карин Жан-Пьер прокомментировала назначение Ван И на новый пост в КНР.

Отставка Цинь Гана с поста министра иностранных дел Китая и назначение на эту должность Ван И не отразится на приверженности Вашингтона углублению связей с Пекином. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделала официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер.

Это внутреннее дело КНР. Мы оставляем за ними право говорить об этой смене и комментировать ее. США привержены углублению каналов связи с КНР для того, чтобы предотвратить любые недопонимания и просчеты. Так что это ничего не поменяло. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Аналогичную позицию выразил ранее заместитель руководителя американского внешнеполитического ведомства Ведант Патель. По словам чиновника, Вашингтон считает важным поддерживать открытыми каналы связи с Пекином, поэтому будет взаимодействовать как с новым главой МИД КНР, так и с другими китайскими официальными лицами. В Госдепе уточнили, что государственный секретарь США Энтони Блинкен уже имеет опыт личных встреч с Ван И. Однако спикер не смог ответить на вопрос СМИ относительно анонсов международных поездок Блинкена, в которых тот мог бы увидеться и переговорить с Ван И.

Белый дом считает, что участие Рида в боях на Украине не касается дел Гершковича и Уилана.

Фото и видео: YouTube / Fox Business