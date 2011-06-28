Карин Жан-Пьер не связывает дела задержанных в России американцев в одно.

Американская администрация при президенте Джо Байдене рассматривает все возможности по возвращению в страну находящихся в России граждан США Эвана Гершковича и Пола Уилана. При этом Вашингтон не видит связи между их делами и участием американца Тревора Рида в сражениях на Украине. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Таким образом чиновница ответила на вопрос СМИ о том, может ли помешать возвращению задержанных американцев в России то обстоятельство, что Тревор Рид недавно освобожденный Россией и переданный в США, после этого принял участие в боевых действиях на стороне киевского режима.

Я могу заверить американскую общественность, я могу заверить всех вас в том, что сотрудники, безусловно, продолжают изучать все возможности для возвращения домой Эвана, для возвращения домой Пола. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что Тревор Рид, который был осужден в РФ, в конце апреля 2022 года был возвращен в США. Мужчину обменяли на россиянина Константина Ярошенко, который находился в американской тюрьме.

Эти дела и то дело являются совершенно различными. Они не одинаковы. И относятся к ним совершенно по-разному. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

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Фото и видео: YouTube / Fox Business